Tuesday, 27 February 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زين الدين زيدان يلمح إلى وجهته المقبلة

2/27/2024 2:18:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، أنه يود العمل في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وبقى زيدان بدون عمل بعد ولايته الثانية في ريال مدريد، والتي استمرت بين 2019 و2021، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالعديد من الأندية والمنتخبات الأوروبية.

وقال زيدان، خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس: "كمدرب تعلمت الكثير من ليبي، وكارلو أنشيلوتي".

وأضاف "كان ليبي أول مدرب يؤمن بي حقًا، وأحضرني إلى يوفنتوس، وأصبحت اللاعب الذي كنت عليه بفضله".

وعن إمكانية عمله في الدوري الإيطالي، كشف: "لم لا؟ أي شيء يمكن أن يحدث وأود أن أدرب في إيطاليا يومًا ما".

وأتم "حاليًا لست أعمل في التدريب، لكن لم لا أعمل في إيطاليا؟ أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27022024000110011019ID1107903767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث