زين الدين زيدان يلمح إلى وجهته المقبلة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، أنه يود العمل في الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وبقى زيدان بدون عمل بعد ولايته الثانية في ريال مدريد، والتي استمرت بين 2019 و2021، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالعديد من الأندية والمنتخبات الأوروبية.

وقال زيدان، خلال حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس: "كمدرب تعلمت الكثير من ليبي، وكارلو أنشيلوتي".

وأضاف "كان ليبي أول مدرب يؤمن بي حقًا، وأحضرني إلى يوفنتوس، وأصبحت اللاعب الذي كنت عليه بفضله".

وعن إمكانية عمله في الدوري الإيطالي، كشف: "لم لا؟ أي شيء يمكن أن يحدث وأود أن أدرب في إيطاليا يومًا ما".

وأتم "حاليًا لست أعمل في التدريب، لكن لم لا أعمل في إيطاليا؟ أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك".

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