مغرور ومستفز.. هجوم فرنسي على إنريكي بسبب مبابي

هاجم عدد من نجوم منتخب فرنسا السابقين قرار لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة رين، مساء الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي.

وصرح كريستوف دوجاري مهاجم الديوك المتوج بمونديال 1998: "موقف إنريكي استفزازي، ويتعامل بغرور شديد جدًا، لا أفهم كيف يستبدل أخطر لاعبي الفريق بدلاً من تصحيح طريقة لعبه!".

وأكد دوجاري عبر قناة RMC سبورت: "أعتقد أن لويس إنريكي لا يحب مبابي وطريقة لعبه، ولا أعرف هل ذلك بسبب غرور إنريكي ورغبته في أن يكون النجم الأوحد أم بسبب اختلاف فلسفته الإسبانية".

وواصل: "إنريكي وظف مبابي في كل مراكز الهجوم، وعندما وضعه على مقاعد البدلاء كان لدى اللاعب رغبة في إثبات أنه الأقوى وسيساعد الفريق على الفوز بالطريقة التي يريدها، لكن إنريكي لديه مطلق الحق والحرية في استبدال مبابي نسبيًا، لأنه لم يقدم أداء جيدا خلال المباراة".

من جانبه قال جيروم روثين: "لقد كان إنريكي حريصًا على كسب ود مبابي، والتأكيد أن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وأنه له مطلق الحرية في التحرك داخل الملعب".

وأضاف: "لكن تصريح إنريكي بأنه حان الوقت للتعود على اللعب من دون مبابي غير مفهوم، لأنه لم تكن له نفس وجهة النظر في وقت سابق".

وأشار إيمانويل بيتي نجم تشيلسي وبرشلونة السابق: "مبابي يتسم باحترافية شديدة، وسيقدم أفضل أداء لديه حتى نهاية الموسم قبل أن يغادر".

وتساءل بطل كأس العالم 1998: "لكن ما هو النادي الكبير في أوروبا الذي يتصرف بهذه الطريقة مع نجمه؟ لا أجد ناديًا بالفعل يتعامل هكذا".

وختم بيتي: "تصريحات لويس إنريكي تعزز انطباعي عنه منذ اليوم الأول له مع باريس سان جيرمان، وهو أنه لا يحب مبابي على الإطلاق".

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