«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «قوي جداً» من «فيتش»

أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، عن حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA-(قوي جداً) لست سنوات على التوالي.



وثبّتت وكالة فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة. يسلط هذا التصنيف المرموق منذ عام 2019 حتى الآن، الضوء على تفاني الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يأتي حصول الاتحاد على هذا التصنيف الإيجابي من وكالة فيتش، تأكيداً على جهود دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية رائدة».



وأضاف: «سيعزز هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية كما يؤكد هذا النجاح التزامنا الراسخ بزيادة التنويع الاقتصادي في الدولة، ودعم وتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق الخارجية بثقة وأمان، بما يعزز تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية»نحن الإمارات 2031«بتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل».

تمويل التجارة

وكجزء حيوي من استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورًا مهمًا في تقديم حلول شاملة لتمويل التجارة وائتمان الصادرات، وتتوافق هذه المبادرات مع أجندة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى دفع الدولة إلى حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة وتسريع وتيرة النمو في الأسواق والتجارة الدولية.

وتأسست الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2018، وكان لها دور حيوي في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر التجارية والسياسية، وخفض تكاليف تمويل التجارة، وتسهيل الوصول إلى حلول التمويل التجاري والأسواق الدولية.

وساهمت المبادرات الاستراتيجية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل كبير في تعزيز الصادرات غير النفطية في دولة الإمارات، مما يدل على نمو قوي للمحفظة بإجمالي إئتمانات بقيمة 9.5 مليار درهم إماراتي حتى نهاية عام 2023، وغطت 1.9% من أصل 366 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

وحافظت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على قاعدة رأسمالية قوية ومحفظة استثمارية عالية السيولة، إلى جانب برنامج إعادة تأمين ديناميكي ومتنوع.

الدعم الحكومي: يتم تعزيز الأساس القوي للوكالة من خلال الدعم الكبير من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات خمس من الإمارات السبع، مما يضمن الدعم الثابت لمهمتها.

هيكل رأس المال

وأبرز التصنيف الائتماني من وكالة فيتش تمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برأس مال قوي مدفوع يبلغ 250 مليون درهم، بالإضافة إلى 750 مليون درهم إضافية من المساهمين لتحقيق أهداف النمو، وليس عليها أي ديون.

وتتميز استثمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بالسيولة العالية والتخصيص الحكيم للودائع الثابتة قصيرة الأجل في البنوك الإماراتية ذات الجودة الائتمانية العالية.

ولفتت وكالة فيتش إلى أن شركاء إعادة التأمين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتمتعون بقوة وتنوع، وهي شركات ذات تصنيف «A» وما فوق.

واعتبرت «فيتش» أن الاكتتاب وإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هو أمر حكيم ومنضبط، مع اتخاذ قرارات تجارية متحفظة.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن الحصول على تصنيف»AA-«من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للسنة السادسة على التوالي هو أكثر من مجرد شرف؛ بل يعكس الأساس المستقر للاتحاد لائتمان الصادرات، وأهدافها الاستراتيجية، والدور الهام الذي نلعبه في دعم استراتيجية دولة الإمارات للتقدم الاقتصادي».

وأضافت: «منذ عام 2018، حققنا إنجازات رئيسية، بما في ذلك توسيع محفظتنا وتعزيز اتفاقيات إعادة التأمين لدينا، الأمر الذي يعمل على تحسين القدرة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات، كما يؤكد هذا التصنيف التزامنا بالتميز بينما نواصل تطوير وتقديم حلول قوية لتأمين التجارة، تمكن الشركات الإماراتية من تحقيق النجاح على نطاق عالمي.»

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