«التوطين»: يمكن للعامل فسخ العقد والانتقال لعمل جديد في فترة التجربة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر في فترة التجربة بشرط إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، وأن يلتزم صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل الأصلي تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأشارت الوزارة، إلى أن فترة التجربة مفيدة لطرفي علاقة العمل، فهي المدة التي يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد لتقييم أدائه .

وذكرت الوزارة، أنه يحق لصاحب العمل اختبار وتجربة العامل الجديد مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ مباشرته العمل، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل لصاحب العمل والذي أجاز تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، كما أجاز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في هذه الفترة، بعد إخطاره بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المرسوم بقانون نص على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة غير مرة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة، أما في حالة رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، في فترة التجربة، لمغادرة الدولة، فيجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء .

ووفق الوزارة، إذا غادر العمل الأجنبي الدولة من دون التقييد بأحكام القانون لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة مدة سنة من تاريخ المغادرة ويمكن للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية ذات المستويات المهارية أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل.

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