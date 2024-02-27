في اليوم الـ 144 من العدوان: شهداء وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي.

وشن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خان يونس اشتباكات واطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.

وعلى آخر الأحداث، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، بينما شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة

بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

كما قصفت مدفعيّة الاحتلال تلّ الهوا، ودير البلح، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من المواطنين باستهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9 جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح.

وكان قد استشهد أربعة مواطنين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء امس، غرب مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وارتكب الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا.

وقالت مصادر طبية، إن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 29,782 شهيدا و70,782 مصابا.