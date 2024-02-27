في اليوم الـ 144 من العدوان: شهداء وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي.
وشن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خان يونس اشتباكات واطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة.
وعلى آخر الأحداث، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، بينما شهد حيّ الدرج والزيتون والصبرة
بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.
كما قصفت مدفعيّة الاحتلال تلّ الهوا، ودير البلح، في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من المواطنين باستهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأضافت المصادر، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9 جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح.
وكان قد استشهد أربعة مواطنين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء امس، غرب مدينة غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وارتكب الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا.
وقالت مصادر طبية، إن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 29,782 شهيدا و70,782 مصابا.
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