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3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي

2/27/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نمت صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام الماضي بنسبة 12.4%، لتتصدر بذلك قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية لجهة الصادرات الوطنية.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي بما نسبته 18.5 بالمئة، وصولا إلى 4.711 مليار دينار، مقارنة مع 5.778 مليار دينار في عام 2022.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي، ليصل إلى قرابة 1.633 مليار دينار، مقارنة مع 3.040 مليار دينار في عام 2022.
بينما وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي الى ما يقارب 7.789 مليار دينار، مقابل 8.516 مليار دينار في عام 2022.
وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاتة، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.
فيما تتركز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة "القمح"، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، بالإضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.













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