16.9 % انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9%.



ووصل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في العام الماضي، إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية خلال العام الماضي، نحو 600 مليون دينار، مقارنة مع عام 2022.



وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.0 % ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 10%.



وأشارت المعطيات الإحصائية، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 962 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار في عام 2022، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 741 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 962 مليون دينار في عام 2022.



في حين وصلت مستوردات المملكة من الديزل "سولار" خلال العام الماضي حوالي 588 مليون دينار، مقارنة مع 787 مليونا في عام 2022، ثم أرواح النفط "بنزين" 618 مليون دينار، مقابل 771 مليونا في عام 2022، والكاز نحو 9 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 38 مليون دينار في عام 2023، مقارنة مع 37 مليونا في عام 2022.