زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب المكسيك
التاريخ
2/27/2024 2:08:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية تشياباس جنوب المكسيك.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بُعد 63 كلم من بلدية سوشياتي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 35 كلم.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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