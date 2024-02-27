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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب المكسيك

2/27/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية تشياباس جنوب المكسيك.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بُعد 63 كلم من بلدية سوشياتي الواقعة في الولاية، وعلى عمق 35 كلم.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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