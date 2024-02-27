ليبيا.. القبض على ولي أمر طالبة ألقى قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية الليبية القبض على ولي أمر طالبة بعد قيامه بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات.
وقالت مديرية أمن بنغازي إن ولي الأمر ألقي القبض عليه من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة رأس إعبيدة عقب قيامه بإلقاء القنبلة داخل فناء مدرسة "الأمل الواعد" وتهديد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات بالمدرسة، مؤكدة إيداعه الحجز القانوني للمركز.
ولم توضح مديرية أمن بنغازي ما إذا كانت الواقعة قد نجمت عنها أضرار أم لا.
RT
MENAFN27022024000208011052ID1107903656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.