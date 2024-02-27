عطرٌ أخافها ودفعها لتلقي بنفسها.. هذا جديد قضية 'فتاة الشروق' في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تطورات جديدة ظهرت بقضية فتاة الشروق، التي ألقت بنفسها من سيارة تاكسي كانت تسير بسرعة 100 كلم، ظنًّا منها أنّها ستُخطف في مصر.

وفي جديد اعترافات السائق، فقد قال بأنه رش مواد معطرة في سيارته، ما أثار خوف الشابة على ما يبدو من أنها مواد مخدّرة، إذ إن هذه المواد هي عبارة عن بخاخ مخدر موضعي يحتوي على مادة ليدوكايين الفعالة، يستنشق عبر الأنف، ويعمل على تخدير الجهاز العصبي المركزي بحيث يفقد الشخص الوعي بشكل شبه كامل ويدخل بنوم عميق.

وبهذا السياق، لفتت شقيقة السائق المتهم إلى أن أخاها تلقى طلبا من فتاة بالقرب من مدينتي، وعندما تحركا بالسيارة شعر بالبرد فأغلق النوافذ، وشعر أن ريحته سجاير فرش على نفسه عطرا، مبينة أن التحقيق بين أن زجاجة العطر بدون أي مواد مخدرة.

وتابعت أن شقيقها بعد رش العطر فوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات، وبعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف ففر هاربا، وأبلغ التطبيق الذي رد عليه بأنه جارٍ التحقيق. موضحة: "خاف ومشي فاتصل بيا وحكى ليا القصة وقلتله بلغ الأبلكيشن، وقال جاري التحقيق، ويا ريتها حتى قالتله وقف أو بلغت التطبيق وكان هيقف وينزلها".

إلى ذلك قالت "أول مرة قالتله وطي الصوت ومكانش سامعها والمرة التانية وطاه، وهي نطت بمجرد ما شافت قزازة البرفان".

أتى ذلك بينما أكد الأطباء المعالجون للفتاة حسب ما قال عمها، أن وضعها الصحي ما زال صعبا، مشددين على أنهم لن يتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة لها لأن المخ تحرك من مكانه، وهناك نزيف داخلي.

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