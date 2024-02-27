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تجارة الأردن: ارتفاع أسعار المعلبات والأرز الهندي وانخفاض الزيوت مقارنة برمضان الماضي

2/27/2024 2:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو إن بعض المواد الغذائية ارتفعت أسعارها وتأثرت بأزمة البحر الأحمر منها المعلبات القادمة من الصين وتايلاند بالإضافة إلى الأرز الهندي " البسمتي".


وأضاف عمرو اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن بعض المواد انخفضت أسعارها مثل الزيوت بنسبة 40% مقارنة برمضان الماضي وسعر الأرز ذو الحبة المتوسطة والذي انخفاض بنسبة 20%.


وأكد أن عدد من المواد الغذائية أسعارها مستقرة منها السكر، الحليب، الجوز، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا يوجد عليها أي ارتفاع خلال شهر رمضان.


ونوه أن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، قائلاً إن النمط الاستهلاكي للمواطن تغير بسبب انخفاض دخل الفرد.


من جهته أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي ابو حماد أن المواد الأساسية من الخضار مثل البندورة والبطاطا أسعارها مستقرة.


وأضاف أن الخيار يشهد ارتفاع بأسعار بسبب قلة العرض جراء الأجواء الباردة حيث يبلغ سعر الكيلو في السوق المركزي 40 قرشاً، مشيراً أن أسعار الباذنجان والثوم تشهد ارتفاع طفيف .


ولفت أنه يوجد تقنين بالاستيراد بمادة الموز من قبل وزارة الزراعة مما يعكس ارتفاع سعره بالإضافة إلى منع استيراد الحمضيات والذي يؤثر على كميات العرض والأسعار.


وتوقع أن الإنتاج المحلي من الخضار سيكون كافي وينعكس على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك برغم من ضعف القوة الشرائية على الخضار قبيل رمضان.


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