هام من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركات والافراد بشأن نظام الفوترة الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متاح للاستخدام من قبل الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة بشكل سهل ويسير والنظام قادر على استيعاب كافة الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الالكتروني وموائمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وبالتالي انضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.وبين أبو علي، في بيان صحفي، أنه تنحصر الإجراء بالنسبة للأنظمة المحوسبة القيام بربط برنامج الفوترة الوطني الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات المحوسب فيما يتعلق بإصدار الفواتير فقط من خلال النظام وبإجراءات ربط لإصدار الفواتير دون الحاجة لأي تعديلات جوهرية على الأنظمة المحوسبة التي تستخدمها الشركات والمنشآت في إصدار الفواتير.وأضاف أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متاح لانضمام جميع الشركات والأفراد والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة التي ليس لديها أنظمة محوسبة أو لديها أنظمة محوسبة ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين كما ويتمتع النظام بأمان عال ويتميز بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.وأشار أبو علي إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.ونوه إلى أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، ممن تقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.

وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

