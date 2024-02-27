فيديو - الأردن ما قصر .. وسم يتصدر مواقع التواصل وردود عربية وعالمية واسعة

MENAFN - Al Wakeel News)



عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزازهم ودعمهم للأردن وقيادته والقوات المسلحة بعد تنفيذ أكبر عملية انزال جوي للمساعدات والأغذية على 11 موقعا في غزة .

وتصدرت ردود الافعال العربية والعالمية منصات التواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث عبر مواطنون ونشطاء من داخل الأردن وخارجه عن اعجابهم وتأييدهم لمواقف الأردن الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بإطلاق وسوم " الأردن ما قصر " و"الانزال الجوي" و "الأردن يلبي النداء" عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل .

وتداول النشطاء مقاطع فيديو أظهرت فرحة الأطفال الفلسطينيين بوصول المساعدات الأردنية، حيث رُصد شاب يعبر عن اعتزازه بالمساعدات القادمة واثقًا من أنها من الأردن بقوله "ما بعملها غير الأردن". كما شهدت المقاطع الأخرى أطفالًا يهتفون باسم الأردن بفرحة واضحة، وآخر قام بتقديم الشكر من قلب منطقة النزوح في غزة للأردن وشعبه.