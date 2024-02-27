الإذاعة الإسرائيلية: تل أبيب بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية

الإذاعة الإسرائيلية: تل أبيب بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية
التاريخ
2/27/2024 2:08:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حكومتها بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة.
وأضافت أن تل أبيب لا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية.
ونوهت أن تل أبيب تقول إن عملياتها لا تشكل إبادة جماعية في قطاع غزة.
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