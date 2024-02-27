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الإذاعة الإسرائيلية: تل أبيب بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية

2/27/2024 2:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية إن حكومتها بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة.


وأضافت أن تل أبيب لا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية.


ونوهت أن تل أبيب تقول إن عملياتها لا تشكل إبادة جماعية في قطاع غزة.


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