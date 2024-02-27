فيديو .. موقف انساني لرقيب سير في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وثقت عدسة مواطن أردني موقف انساني نشمي قام به أحد رقباء السير في العاصمة عمان أمس .
وأظهر المقطع مساعدة رقيب السير لامرأة مقعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إيقاف السير بإحدى الشوارع الرئيسية ومساندتها لعبوره .
وثمن المواطن في اتصال مع برنامج الوكيل على راديو هلا ما قام به رقيب السير، قائلاً " لا اعرف الرقيب ولا اسمه ولكنه مبتسم دائما ويقوم بواجبه على أكمل وجه" .
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