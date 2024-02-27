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فيديو .. موقف انساني لرقيب سير في عمان

2/27/2024 2:08:35 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وثقت عدسة مواطن أردني موقف انساني نشمي قام به أحد رقباء السير في العاصمة عمان أمس .


وأظهر المقطع مساعدة رقيب السير لامرأة مقعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إيقاف السير بإحدى الشوارع الرئيسية ومساندتها لعبوره .


وثمن المواطن في اتصال مع برنامج الوكيل على راديو هلا ما قام به رقيب السير، قائلاً " لا اعرف الرقيب ولا اسمه ولكنه مبتسم دائما ويقوم بواجبه على أكمل وجه" .


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