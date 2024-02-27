منظمة التجارة العالمية تبرز القدرة على مواجهة الصعوبات العالمية وتؤكد فعالية نظام التجارة العالمية

(MENAFN
) المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويالا ألقت كلمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث أبرزت مرونة وقدرة نظام التجارة الدولية على التكيف وسط التحديات العالمية, وشددت أوكونجو-إيويالا على أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن النظام، الذي يتم دعمه من قبل منظمة التجارة العالمية، ما زال يسهل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية، حيث يُقدر بنسبة 75 في المئة من إجمالي حجم التجارة.
كما ذكرت أوكونجو-إيويالا مؤخرًا انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية، معترفة بالعقبات الكبيرة المرتبطة بالعضوية, وكشفت أن 22 بلداً آخر يخضعون حالياً لعملية الانضمام، مؤكدة على صعوبة عملية الانضمام للمنظمة, وفيما يتعلق بالحالة الحالية للتجارة العالمية، عبرت أوكونجو-إيويالا عن حذرها، مشيرة إلى أن معدل نمو التجارة العالمية في السلع قد ينخفض إلى أقل من 3.3 في المئة هذا العام, ومع ذلك، أكدت أن التجارة العالمية تظل قوية، مع استمرار حجم التجارة على مستويات عالية. وشددت أوكونجو-إيويالا على أهمية المرونة والتعاون في التنقل في تعقيدات التجارة العالمية.
كذلك حذرت أوكونجو-إيويالا من التراخي على الرغم من الاعتراف بالتقدم في تعزيز المرونة داخل النظام التجاري، مؤكدة استمرارية الأهمية والضرورة لبيئة تجارية مفتوحة وشاملة, وشددت على أهمية التعاون ليس فقط داخل منظمة التجارة العالمية، ولكن أيضاً عبر النظام العالمي الأوسع, وحثت على تجنب التجزئة والتعاون الاستراتيجي لمعالجة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التجارة العالمية., في حين شددت أوكونجو-إيويالا على الدور الحاسم للتعاون في ضمان استمرارية وفاعلية نظام التجارة الدولية المتعددة الأطراف, وشددت على ضرورة التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات الناشئة وإعادة تأكيد مبادئ الانفتاح والشمولية والتعاون في حوكمة التجارة العالمية.
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