أسعار النفط ترتفع بسبب التوقعات بانخفاض الإمدادات والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر

(MENAFN
) شهدت التداولات الأولية في الولايات المتحدة يوم الاثنين الموافق 26 شباط, ارتفاعًا في أسعار النفط بسبب توقعات بانخفاض الإمدادات والمخاوف المتزايدة من اضطرابات محتملة في مسارات الشحن, وارتفعت عقود النفط الخام برنت بمقدار 54 سنتًا، أو 0.66 بالمئة، لتصل إلى 82.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي لوس تكساس الوسيط بمقدار 69 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 77.18 دولار.
كما يعزى جزءًا من ارتفاع أسعار النفط إلى تقارير من القيادة الوسطى الأمريكية تشير إلى حدوث حادث ما بالقرب من اصطدام تقريبي يشمل ناقلة تحمل علمًا أمريكيًا، يُزعم استهدافها من قبل الحوثيين في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع, ويأتي هذا الحادث بعد هجوم مؤخرًا على سفينة أخرى من قبل الحوثيين، أدى إلى علق السفينة في البحر الأحمر ورصد تسرب الوقود منها, وقد زادت هذه الأحداث من المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في مسارات شحن النفط، مما أدى إلى تزايد عدم اليقين في السوق.
كذلك يقترح المحللون، بما في ذلك فيل فلين من مجموعة "برايس فيوتشرز"، أن الانتباه يتجه مرة أخرى إلى ديناميات الإمداد، مع استمرار الطلب القوي في دعم مشاعر السوق, وشدد فلين على أهمية التوازن بين العرض والطلب، معتبرًا: "الطلب قوي جدًا، وفي النهاية، يعود الأمر إلى العرض والطلب", بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مراقبو السوق زيادة محتملة في قدرة إنتاج المصافي ابتداءً من مارس، بعد اكتمال العمليات الدورية المقررة للصيانة في المصافي الأمريكية.
في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي بأن معدلات استخدام المصافي في الولايات المتحدة بلغت 80.6 في المئة من القدرة خلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى زيادة محتملة في العرض في المستقبل القريب, وأسهمت المخاوف من الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات استعادة قدرة المصافي في الارتفاع الأخير في أسعار النفط, ويواصل المشاركون في السوق مراقبة تطورات في ديناميات العرض والطلب، وكذلك الأحداث الجيوسياسية، للحصول على مزيد من الرؤى حول مسار أسعار النفط في الأسابيع المقبلة.
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