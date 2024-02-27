الدولار الأمريكي يتراجع أمام العملات الرئيسية قبيل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية

(MENAFN
) شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين الموافق 26 شباط, بينما كان المتداولون ينتظرون صدور البيانات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك طلبات السلع المتينة وبيانات التضخم في الولايات المتحدة لاحقًا في الأسبوع, ويراقب المستثمرون هذه النقاط البيانية بشغف لفهم التوقيت المحتمل لتعديلات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما من المقرر صدور بيانات السلع المتينة للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الخميس، والتي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب كمؤشر رئيسي للتضخم, ويمكن أن تؤثر تفسير هذه الأرقام على مشاعر السوق وتقدم إجابات حول موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة, وتشير التغيرات الأخيرة في مشاعر السوق إلى إعادة ضبط التوقعات بشأن التوقيت ومدى التعديلات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لاستمرار المرونة والقوة في الاقتصاد الأمريكي, وتعكس هذه الإعادة التقييم التقييمات المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والتحولات في المنظر الاقتصادي العام.
كذلك يتوقع أن يحمل الأسبوع المقبل عددًا كبيرًا من إصدارات البيانات الاقتصادية على الصعيد العالمي، بما في ذلك أرقام التضخم من منطقة اليورو واليابان وأستراليا، بالإضافة إلى قرار الفائدة من بنك نيوزيلندا الاحتياطي وقراءات مؤشر مديري المشتريات من الصين, ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في زيادة التقلبات في السوق وتشكيل مشاعر المستثمرين عبر مجموعة متنوعة من الفئات الأصولية, وعلى الرغم من انخفاض طفيف في مؤشر الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.2 بالمئة إلى 103.81 في آخر جلسة تداول، شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا مقابل الين، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 150.70. وعلى الجانب الآخر، تعزز اليورو مقابل الدولار، حيث ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.0849 دولار، مما يشير إلى مكاسب في ثماني جلسات تداول من أصل تسع جلسات.
في حين ارتفع الإثير إلى أعلى مستوى له في عامين في سوق العملات الرقمية، مرتفعًا بنسبة 4.5 بالمئة إلى 3074 دولارًا، في حين سجل البيتكوين زيادة طفيفة بنسبة 0.7 بالمئة، ليصل إلى 51371 دولارًا في آخر جلسة تداول, وتؤكد هذه التطورات استمرار التقلبات والاهتمام في الأصول الرقمية ضمن الديناميات السوقية الأوسع.
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