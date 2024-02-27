صندوق النقد الدولي يدعو إلى تعاون بين اقتصاديات مجموعة العشرين في ظل آفاق النمو العالمي الضعيفة

(MENAFN
) قدم صندوق النقد الدولي تقييمًا حذرًا للتوقعات المتوسطة المدى للنمو العالمي، وصفها بأضعفها في عقود, وعلى الرغم من ذلك، يقترح صندوق النقد الدولي حلاً محتملاً، مشددًا على أن التعاون بين أكبر اقتصاديات مجموعة العشرين يمكن أن يساهم في تعزيز النمو, ووفقًا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فإن المفتاح لهذا الجهد التعاوني هو ضرورة اتخاذ إجراءات موحدة على عدة جبهات، مثل التصدي لتغير المناخ وتجنب العقبات التجارية وتأييد المبادئ العالمية للذكاء الاصطناعي.
كما حثت جورجيفا، في مقال نشره بجانب تقرير مصمم خصيصًا لمجموعة العشرين، اقتصاديات مجموعة العشرين على اعتماد استراتيجيات جريئة لتنشيط السياسات الاقتصادية عقب التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 والنزاع المستمر في أوكرانيا, ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو العالمي إلى 3.1 في المئة بحلول عام 2024، متوقعًا انخفاضًا في التضخم وأسواق عمل قوية, وتؤكد جورجيفا على أهمية توجيه الصانعين السياسيين تركيزهم على إعادة تعبئة الاحتياطيات المالية لتحمل الصدمات الاقتصادية المستقبلية بشكل أفضل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات المحلية واحتواء ارتفاع الديون العامة، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين تؤكد جورجيفا قبل اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في ساو باولو، على خطورة تباطؤ النمو العالمي، خاصة تأثيره البارز على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية. يبرز نداء صندوق النقد الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، ويسلط الضوء على إمكانية الجهود المنسقة بين دول مجموعة العشرين للتصدي لهذه التحديات وتسهيل الطريق لاسترداد اقتصادي أكثر صلابة وشمولية.
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