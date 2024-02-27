الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعًا مهماً يلزم المصارف بتسهيل المدفوعات الفورية في كل الدول الأعضاء

(MENAFN
) قدم الاتحاد الأوروبي تشريعًا هامًا يلزم البنوك بتيسير المدفوعات الفورية في جميع أنحاء البلوك، بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الكفاءة, ويسمح هذا التشريع الرائد للعملاء في أوروبا بتحويل الأموال في غضون ثوانٍ، سواء داخليًا أو إلى أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي, ويمكن بموجب القواعد الجديدة للأفراد إكمال المعاملات في مدة قدرها 10 ثوانٍ فقط، حتى خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية.
كما يكون تنفيذ هذا القانون سريعًا، مع تاريخ البدء المتوقع في أبريل. يجب على البنوك التي تعمل في منطقة اليورو تمكين المدفوعات الفورية في غضون 18 شهرًا من هذا التاريخ, وتبرز هذه التوجيهات التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز المعاملات المالية السلسة والسريعة داخل حدوده، مع تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
كذلك تمثل الموافقة السريعة على هذا التشريع من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي، بعد التأييد من البرلمان الأوروبي، خطوة هامة في تحديث البنية التحتية المالية للبلوك, ويضمن القانون أيضًا أن الرسوم المتعلقة بالمدفوعات الفورية تظل معقولة، دون تجاوز تلك المفروضة على التحويلات الائتمانية القياسية، كما هو محدد في بيان صادر عن المجلس الأوروبي.
في حين لدى البنوك خارج منطقة اليوروز فترة مطابقة أطول، حتى عام 2027، يتوقع منها أن تلتزم أيضًا بمتطلبات المدفوعات الفورية, بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على البنوك الامتثال الكامل للقواعد المتعلقة بالمدفوعات الفورية من الحسابات المعمول بها بالعملات المحلية بحلول عام 2028, ويعترف هذا النهج التدريجي بتنوع الأنظمة المصرفية عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الهدف العام من خلق بيئة دفع سلسة وفعالة عبر الاتحاد الأوروبي.
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