الولايات المتحدة تعزز صنع الرقائق الإلكترونية المتقدمة

(MENAFN
) جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، تعبر عن ثقتها في قدرة البلاد على تلبية الطلب على رقائق الكترونية متقدمة، خاصة تلك الحاسمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الناشئة من وادي السيليكون, وفي ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز هيمنتها في هذا القطاع، ولا سيما في تصنيع الرقائق ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، أكدت رايموندو أهمية هذا الجهد للأمن القومي والأغراض التنافسية مقارنة بالصين.
كما أعربت رايموندو خلال خطابها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عن تفاؤلها بشأن الاستثمارات الأمريكية التي ستدفع البلاد لإنتاج حوالي 20 في المائة من الرقائق المتقدمة في العالم بحلول نهاية العقد, وهذا الهدف الطموح مهم جداً نظراً لغياب التصنيع المتقدم للرقائق في الولايات المتحدة حالياً، الذي تهدف الإدارة لتصحيحه.
كذلك أكدت رايموندو الدور الحاسم الذي تلعبه رقائق الذاكرة المتقدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى هدف الولايات المتحدة في تحقيق الإنتاج المحلي في هذا المجال أيضاً, وأشارت إلى التأثير الجوهري للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه قد غير بشكل جذري منظومة الطلب على الرقائق الإلكترونية، مما أدى إلى حاجة غير مسبوقة للرقائق المتقدمة.
في حين تسلط تعليقات رايموندو الضوء على التزام الإدارة بتعزيز قدرات الولايات المتحدة في تصنيع الرقائق، مع التركيز بشكل خاص على معالجة الثغرات الحرجة في سلسلة التوريد، وتعزيز الأمن القومي، وتحديد موقع الولايات المتحدة كزعيم عالمي في تكنولوجيا الرقائق المتقدمة.
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