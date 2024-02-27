ترمب يؤمر بدفع غرامة بقيمة 454 مليون دولار بسبب إدانته بالاحتيال

(MENAFN
) دونالد ترمب يتحدى قرارًا حديثًا أمره بدفع غرامة ضخمة قدرها 454 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، بعد إدانته بتضخيم صافي ثروته وقيم العقارات عبر وسائل غير شرعية, والقرار الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون في 16 فبراير، نتج عن دعوى قضائية مدنية قدمتها النائبة العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس في عام 2022, ويهدف استئناف ترمب إلى عكس قرار إنجورون، الذي لم يفرض فقط غرامة كبيرة ولكن أيضًا فرض قيود على نشاطاته التجارية في ولاية نيويورك.
كما يمكن أن تؤثر العقوبات المالية المحددة في القرار بشكل كبير على احتياطيات ترمب المالية وتعرقل أجزاءً من عمله العقاري، بينما يسعى في الوقت نفسه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة في 5 نوفمبر, وادعت الدعوى، التي قامت بها جيمس، ديمقراطية، أن ترمب قد مبالغ بصافي ثروته بمليارات الدولارات في الوثائق المالية التي قدمها للبنوك, ورد ترمب على هذه الاتهامات، مدعيًا تحيزًا سياسيًا من جانب جيمس وإنجورون.
كذلك حظر قرار إنجورون ترمب من إجراء أي تعاملات تجارية في نيويورك وقيد قدرته على الحصول على قروض من المؤسسات المالية الحكومية لمدة ثلاث سنوات, وعلى الرغم من الاستمرار في الإصرار على براءته، يظل ثروة ترمب، التي تقدرها مجلة فوربس بمبلغ 2.6 مليار دولار، موضوع جدل، مع تقارير متضاربة حول ثروته, وفي شهادته في أبريل 2023، ادعى ترمب أن لديه حوالي 400 مليون دولار في الأصول السائلة.
في حين تملك للمحكمة الاستئنافية السلطة لتعليق قرار إنجورون خلال عملية الاستئناف، والتي قد تستمر لمدة عام أو أكثر. على الرغم من الشكوك القانونية والمالية، يظل ترمب عازمًا على إنكار أي خطأ، في حين يظل مدى ثروته الدقيق موضوعًا للتكهنات المستمرة.
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