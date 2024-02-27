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مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع قانون الموازنة العامة

2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقر مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وكانت أقرت اللجنة المالية في المجلس المشروع كما ورد من مجلس النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.

وفور إقراره من قبل مجلس الأعيان فإن مشروع القانون ينتظر صدور الإرادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

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