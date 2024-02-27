مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع قانون الموازنة العامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقر مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وكانت أقرت اللجنة المالية في المجلس المشروع كما ورد من مجلس النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.
وفور إقراره من قبل مجلس الأعيان فإن مشروع القانون ينتظر صدور الإرادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.
MENAFN27022024000208011052ID1107903496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.