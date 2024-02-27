زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اليابان
التاريخ
2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر مساء الاثنين ، جنوب شرق اليابان.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية، نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: "إن مركز الزلزال وقع جنوب شرق محافظة إهيمي، وعلى عمق 50 كيلومترًا، ولم ترد أي تحذيرات بحدوث تسونامي".
كما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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