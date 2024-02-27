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زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب اليابان

2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر مساء الاثنين ، جنوب شرق اليابان.


وأفادت وكالة كيودو اليابانية، نقلًا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: "إن مركز الزلزال وقع جنوب شرق محافظة إهيمي، وعلى عمق 50 كيلومترًا، ولم ترد أي تحذيرات بحدوث تسونامي".
كما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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