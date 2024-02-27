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إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس

2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس.


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة شاب (37 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك.


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