إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق نابلس
التاريخ
2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة شاب (37 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك.
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