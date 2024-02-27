وفاة شخص دهساً على طريق إربد - عمّان وإصابة 3 بحادث تصادم على طريق المطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص إثر حادث دهس، وقع مساء أمس الاثنين، على طريق إربد - عمّان.



وقال النقيب أيمن الحراحشة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم نقل الوفاة من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى جرش الحكومي.

وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، على طريق المطار، ونتج عنه 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي من قبل الدفاع المدني، موضحاً أنه تمت إزالة العوائق عن الطريق، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وبيّن أنه تم التعامل مع حادث سقوط "كرفان" على طريق الأزرق - شويعر، وتم رفع العوائق وفتح حركة السير.

ودعا الحراحشة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، واستخدام حزام الأمان، والالتزام بالسرعات المقررة.