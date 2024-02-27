بنك الإسكان يُكرّم موظفيه المتطوعين تقديراً لدورهم في إنجاح نشاطاته ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرّم رئيس قطاع الأعمال فاسكن أجميان الموظفين المتطوعين في المبادرات الاجتماعية التي يطلقها ويشارك بها البنك ضمن برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" تقديراً لجهودهم ولدورهم في المشاركة في إنجاح مبادرات وأنشطة البنك التطوعية للعام 2023.



وخلال الحفل الذي حضره أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك، قدّم أجميان الدروع التكريمية للموظفين المتطوعين الذين عكسوا صورة مشرقة عن دور بنك الإسكان الرائد على الصعيد المجتمعي وعملوا خلال تطوعهم على تعزيز مفاهيم التعاون وترسيخ الانتماء الوطني والعمل بروح الفريق الواحد.



وكان لموظفي بنك الإسكان مساهمات تطوعية قيمة في العديد من المبادرات التي كان من أبرزها: إقامة الإفطار الرمضاني للأيتام وكبار السن في دارات سمير شما، وتوزيع الطرود الغذائية وسكب الوجبات الرمضانية في إطار الشراكة مع تكية أم علي، إلى جانب الحملات البيئية والصحية كزراعة الأشجار المثمرة في منطقة الكريمة في الأغوار الشمالية دعماً للجمعية العربية لحماية الطبيعة، والتبرع بالدم، وغيرها.



ويقدم البنك العديد من فرص الانخراط المجتمعي لموظفيه، لتمكينهم من تجسيد روحهم المعطاءة وقيم الخير المتأصلة فيهم، ضمن مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، مرتكزاً عبرها على سلسلة من المبادرات والنشاطات ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، وشراكاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وجهود ومشاركات موظفيه المتطوعين، الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.



ويعد برنامج "إمكان الإسكان" مشروعاً تنموياً ويركز على أربعة محاور: التمكين الاجتماعي، الصحة، التعليم، والبيئة، ويهدف للانتقال لمستوى جديد من الابتكار والشمول والاستدامة والتطوير في شكل العمل التنموي والمجتمعي، والبناء على مساهمات البنك في هذا المجال بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.