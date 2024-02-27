السير: تعاملنا مع مركبات معطلة في عمّان ولا عوائق على الحركة المرورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه تم منذ صباح اليوم، التعامل مع عدة ملاحظات بخصوص مركبات مُعطلة على الطرقات في عمّان، وتم رفعها عن حرم الشارع لمنع حدوث أي ازدحام مروري.
وبيّن المرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه لا توجد عوائق تعيق الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع العوائق بشكل فوري.
وأوضح أن مداخل العاصمة عمّان من مختلف الجهات تشهد نشاطاً بحركة السير مع بداية الدوام، مؤكداً أن دوريات السير منتشرة بمختلف المناطق لسحب وتفريغ حركة السير.
ونوه إلى أن تم صباح اليوم التعامل مع حادث تتابع بين مركبتين ( قلاب ومركبة ) على جسر ياجوز، وتم رفع المركبات عن الطريق وإعادة فتح السير.
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