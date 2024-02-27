Tuesday, 27 February 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير: تعاملنا مع مركبات معطلة في عمّان ولا عوائق على الحركة المرورية

2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه تم منذ صباح اليوم، التعامل مع عدة ملاحظات بخصوص مركبات مُعطلة على الطرقات في عمّان، وتم رفعها عن حرم الشارع لمنع حدوث أي ازدحام مروري.
وبيّن المرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه لا توجد عوائق تعيق الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع العوائق بشكل فوري.
وأوضح أن مداخل العاصمة عمّان من مختلف الجهات تشهد نشاطاً بحركة السير مع بداية الدوام، مؤكداً أن دوريات السير منتشرة بمختلف المناطق لسحب وتفريغ حركة السير.
ونوه إلى أن تم صباح اليوم التعامل مع حادث تتابع بين مركبتين ( قلاب ومركبة ) على جسر ياجوز، وتم رفع المركبات عن الطريق وإعادة فتح السير.













MENAFN27022024000208011052ID1107903490

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث