روسيا : اسقاط ثلاث مسيرات جوية معادية فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش أسقطت خلال الليلة الماضية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك وثالثة فوق مقاطعة بيلغورود.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية على أهداف في الأراضي الروسية. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي أن طواقم منظومة الدفاع الجوي من طراز "إس-300"، أسقطت 3 طائرات حربية تابعة لقوات كييف بمشاركة منظومة الدفاع الجوي "بوك-إم2" على اتجاه زابوروجيه.

روسيا اليوم