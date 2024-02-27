عمره 240 مليون عام... اكتشاف حفرية 'تنين صيني' - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فريق من العلماء أنهم اكتشفوا بقايا متحجرة لزاحف عاش في الماء يبلغ عمره 240 مليون عام، ويطلق عليه اسم "التنين الصيني".
وتمت تسمية هذا المخلوق القديم باسم "التنين" بسبب مظهره الذي يشبه الثعبان،. و"الصيني" نظرا للعثور عليه في الصين.
وعلى الرغم من العثور على الهيكل العظمي المتحجر ملتفا، إلا أن الدراسات أشارت إلى أن طوله ربما كان يبلغ نحو خمسة أمتار (أو 16.4 قدما) من الأنف إلى الذيل.
ومع ذلك، لم تكن عظامه هي الوحيدة الموجودة في الاكتشافات الحفرية، حيث عثر على عظام أسماك محفوظة جيدا في منطقة معدتها، ما يشير إلى أن هذا الزاحف كان حيوانا مفترسا مائيا.
href="" target="_blank">روسيا اليوم
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