عمره 240 مليون عام... اكتشاف حفرية 'تنين صيني' - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فريق من العلماء أنهم اكتشفوا بقايا متحجرة لزاحف عاش في الماء يبلغ عمره 240 مليون عام، ويطلق عليه اسم "التنين الصيني".

وتمت تسمية هذا المخلوق القديم باسم "التنين" بسبب مظهره الذي يشبه الثعبان،. و"الصيني" نظرا للعثور عليه في الصين.

وعلى الرغم من العثور على الهيكل العظمي المتحجر ملتفا، إلا أن الدراسات أشارت إلى أن طوله ربما كان يبلغ نحو خمسة أمتار (أو 16.4 قدما) من الأنف إلى الذيل.

ومع ذلك، لم تكن عظامه هي الوحيدة الموجودة في الاكتشافات الحفرية، حيث عثر على عظام أسماك محفوظة جيدا في منطقة معدتها، ما يشير إلى أن هذا الزاحف كان حيوانا مفترسا مائيا.

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