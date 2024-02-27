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باتروشيف يبحث مع راؤول كاسترو التعاون في قطاع الأمن

2/27/2024 1:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو، أمس الاثنين، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور هافانا، وبحث معه قضايا التعاون الروسي الكوبي في المجال الأمني.


وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: " استقبل زعيم الثورة الكوبية راؤول كاسترو في هافانا، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وخلال اللقاء ناقش الجانبان، مختلف قضايا التعاون الروسي الكوبي في مجال الأمن".
ووفقا للبيان، أكد نيكولاي باتروشيف لراؤول كاسترو أن موسكو تظل ملتزمة بروح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

RT

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