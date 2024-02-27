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قانون أوروبي يجبر المصارف على توفير وتحويل الأموال في ثوان

2/27/2024 1:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر الاتحاد الأوروبي قانوناً يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما يسمح للعملاء بالقيام بالتحويلات المالية ضمن بلدانه في غضون ثوان.
وبناء على القواعد الجديدة، سيكون بإمكان الناس في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق رسميا بحلول أبريل القادم، فيما سيتعين على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ.


وأقرت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القانون اليوم، بعد ضوء أخضر صدر من البرلمان الأوروبي في وقت سابق.
وفي حال فرضت المصارف أي رسوم، يجب ألا تتجاوز تلك المفروضة للتحويلات الائتمانية العادية، وفق ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.

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