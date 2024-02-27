البتكوين تقفز بنحو 5% لتتجاوز مستويات 54000 دولاراً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت عملة البتكوين بشكل ملحوظ في تعاملات، مساء أمس، فوق مستوى 54 ألف دولار، بعدما محت جميع خسائرها اليومية لترتفع الآن بنحو 1.7% في الـ 24 ساعة الأخيرة.



تأتي هذه الارتفاعات بعد أن قال محللون إن المستوى التالي لسعر البتكوين المستهدف هو نطاق 57000 إلى 58000 دولار، مع رؤية أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ذلك.

وزادت بينانس كوين بنسبة 2.7% إلى 397 دولار.



في السياق، قال الرئيس العالمي للتداول خارج البورصة في شركة استثمار العملات المشفرة "جي إس آر" (GSR) سبنسر هالارن، إن "بتكوين تواصل صعودها، مدعومة بتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة".

وصعدت قيمة العملة المشفرة بما يصل إلى 3.3% لتصل إلى 53600 دولار.

وتم تداولها آخر مرة عند هذا المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2021.

