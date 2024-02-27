شركة باركن تُعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنــت شـركـة ("بـاركن" ش.م.ع)، أكبـر مـزود لمرافـق وخدمات مواقف المركبـات المدفوعـة في دبي، عـن نيتهـا المضـي قدما في إجـراء طـرح عـام أولـي

لجـزء مـن أسـهمها العاديـة وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز سمات الطرح

ستطرح الشركة 749,700,000 سهما بقيمـة إسـمية قـدرها 0.02 درهـم للسهم الواحـد، وتمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم التـي سيتم طرحهـا هـي حـصـص حاليـة مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات ("المساهم البائع") الـذي يحتفـظ بـالحق في تعديل حجـم الطـرح في أي وقـت قبـل نهايـة فتـرة الاكتتاب وفقاً لتقـديره المطلـق، بما يتماشى مع القوانين المعمـول بهـا وبعـد الحصـول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على ألا تقـل نسـبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.

سيتم توفير الطـرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخـرين كجـزء مـن الطـرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحـدة (كمـا هـو موضـح أدناه)؛ وكـذلك للمستثمرين المحترفين خـارج الولايات المتحـدة، بما في ذلك دولـة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه).

. تبـدأ فتـرة الاكتتـاب يـوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ومـن المتوقع أن تنتهـي يـوم الثلاثاء 12 مـارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة؛ وفي يـوم الأربعاء 13 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.

أصـدرت لجنـة الرقابـة الشرعية الداخليـة لـبـنـك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطـرح مـن وجهـة نظـرهم متوافـق مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات العناية الواجبـة للتأكـد مـن تـوافـق الـطـرح مـع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة من المتوقع أن يـتـم قبـول الأسهم للتداول في سوق دبي المـالي ("القبـول") في مـارس 2024.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

سيبلغ رأس مـال الشـركة، كمـا فـي تـاريخ الإدراج ("الإدراج")، 60,000,000 درهـم إمـاراتي مقسمة إلى 3,000,000,000 سـهم مدفوعـة بالكامـل، حيـث تبلـغ القيمـة الاسمية لكـل سهم 0.02 درهم إماراتي.

بعـد اكتمال الطـرح، تعتـزم الشـركة توزيع أرباح نصـف سـنوية على مساهميها في شهري أبريـل وأكتـوبر، باعتبـار توقعـات توزيع الدفعة الأولى مـن توزيعـات الأرباح في أكتوبر 2024 عـن النصـف الأول مـن عـام 2024، وذلـك مـع قيـام المستثمرين بشــراء أسـهم مؤهلـة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن صف الأول من عام 2024.

بالنسبة للسنة الماليـة الكاملـة 2024 ومـا بعـدها، فـإن الحـد الأدنى لتوزيع الأربـاح سـيكون الأعلى بين الخيارين التاليين: (1) 100% مـن الأربـاح السـنوية، و(2) التدفق النقـدي الحـر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.

. تخضـع سياسـة توزيـع الأربـاح هـذه لاعتبــارات مجلـس الإدارة ("المجلـس") فيمـا يخـص متطلبـات إدارة النقـد لأعمـال الشـركة في إطـار تغطية نفقـات التشغيل، وتكاليف التمويـل والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.

تتوقع الشركة أن يأخـذ مجلس الإدارة في الاعتبـار تغيرات السـوق، والبيئة التشغيلية الحاليـة في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.

وبمناسـبة هـذا الإعـلان، قـال أحـمـد هـاشـم بهروزیان، رئيس مجلس إدارة بـاركن: "أصبحت دبي في ظل قيادتهـا الرشيدة واحـدة مـن الوجهـات العالمية الرائدة في مجالات الأعمـال والابتكـار وأنمـاط الحيـاة. وسيمكننا الطـرح العـام الأولـي مـن اسـتكمال وتسـريع مسارنا نحـو تحقيـق هـذه التطلعـات وتحفيز النجـاح المستقبلي للإمـارة. وبالتوازي مع استمرار نمـو اقتصـاد وعـدد سكان المدينـة، ستنمو شركتنا. ولهـذا أنـا واثـق مـن نـجـاح بـاركـن وقـدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح واحـدة مـن أهـم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم".

مـن جهتـه قـال محمـد عبـدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشـركـة بـاركن: "انطلاقـاً مـن دورهـا المحـوري في تعزيز منظومـة التنقـل في دبي اليـوم ومستقبلا، ستعمل بـاركـن على مواءمـة خـطـط أعمالهـا مـع خطـط النمـو الطموحـة للمدينة. وتشكل التقنيات الرائدة التي تتبناهـا الشـركة، إلى جانب بنيتها التحتيـة الرقميـة القـويـة وفريقهـا الإداري المتمـرس، حجـر الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه حلولنـا لتقـديـم خـدمات سلسـة ومستدامة ومبتكرة تثـري تجربـة التنقـل عالميـة المسـتوى في دبي. ومـع دخولنـا هـذه المرحلة الجديدة، نؤكـد التزامنـا بـدفع عجلـة النمـو، وتقديم القيمـة لأصحاب المصلحة، وبلورة مستقبل هذا القطاع".

تفاصيل الطرح العام الأولي

مـن المتوقع أن يبيـع صندوق دبي للاستثمارات مـا نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصـدرة في رأس مـال بـاركن، وهـو مـا يعـادل 749,700,000 سـهما مـع احتفاظ المساهم البـائـع بـالحق في تعديل حجـم الطـرح في أي وقـت قـبـل نهايـة فتـرة الاكتتاب وفقا لتقـديره الخاص بمـا يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتألف الطرح العام الأولي من:

. طرح عـام ("طـرح المستثمرين الأفـراد") للمكتتبـيـن مـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب والمشار إليهم فيما يلي باسم مكتتبي "الشريحة الأولى") و علاوة على ذلك، وكجـزء مـن طـرح المستثمرين المؤهلين، ووفقـا لكـل مـن قـانون الشركات في دولـة الإمارات وقانون دبي، سيتم:

طـرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عـدد مـن الـدول، بمـا فيهـا دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحـة 5 ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية").

حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز")

حجـز 5% مـن أسـهم الطـرح لصندوق المعاشـات والتأمينات الاجتماعيـة للعسكريين المحليين.

ستبدأ فتـرة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحـدة يـوم 5 مـارس 2024، وتستمر لغايـة 12 مـارس 2024، بينمـا تبـدأ فتـرة الاكتتاب للمستثمرين المـؤهلين يـوم 5 مـارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024.

يتم تحديـد سـعر الطـرح للسهم الواحـد ("سـعر الـطـرح") مـن خـلال عمليـة بنـاء سـجل الأوامـر ومـا يليهـا. حيـث يقـوم المستثمرون المشاركون في الطـرح الـخـاص بـالأفراد في دولة الإمارات العربيـة المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

ومن المتوقع حاليـا إتمام عمليتـي الطـرح وقبـول الإدراج في مـارس 2024، وذلك بناء على أحـوال السـوق وبعـد الحصول على الموافقـات التنظيميـة ذات الصلة في دولة الإمارات.

ووفقاً لاتفاقية الاكتتاب التـي سيتم إبرامهـا بـين الشـركة والمساهم البائع والمـديرين المشتركين لسجل الاكتتـاب قبـل الإدراج ("اتفاقية الاكتتاب")، تخضـع الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفتـرة حـظـر تـداول مـن تـاريخ اتفاقية الاكتتـاب حتـى 180 (مائة وثمانين) يومـاً تقويميـا مـن تـاريخ نشرة الإصـدار. كما تخضع الشركة لفترة حظـر أيضاً على النحو المبين في نشرة الإصـدار.

وسيتم نشر الإدراج ضمناً ("فتـرة الحظر")، مع مراعاة بعـض عمليات النقل المسموح بها على النحو المبين في تفاصيل الطـرح فيمـا يخـص المكتتبين الأفراد في نشـرة اكتتاب باللغـة العربيـة ونسخة مترجمة معتمـدة عنهـا (نشـرة الاكتتاب) وإعـلان الاكتتاب العـام ("إعـلان الاكتتاب العـام") في دولة الإمارات العربية المتحـدة.

أمـا فيمـا يخـص المستثمرين المؤهلين، فستنشـر التفاصيل في مذكرة طرح دوليـة باللغة الإنجليزيـة. وسيتم نشـر نشـرة الاكتتـاب وإعـلان الاكتتاب العـام في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة اليـوم، في حـيـن مـن المتوقـع نشـر مـذكرة الطـرح الدولية في الوقت المناسـب. وستكون مـذكرة الطـرح الدوليـة ونشـرة الاكتتـاب فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة متاحـة علـى .

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. وتـم تعيين شـركة الإمارات دبي الوطني كابيتـال ش.م.ع، وشـركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنـك إتـش إس بي سـي الشـرق الأوسـط المحـدود كمنسقين عـالميين مشتركين ومـديرين مشترکین لسجلات الاكتتاب.

كمـا تـم تعيـيـن بنـك أبـوظبي التجـاري ش.م.ع، والمجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات المحـدودة (بالاشتراك مع المجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات ذ.م.م) وبنـك أبـو ظبـي الأول ش.م.ع كمـديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتـم تعيـيـن بنـك الإمـارات دبي الوطني ش.م.ع ليكـون البنـك الرئيسـي المستلم لطلبـات الاكتتاب.

كمـا تـم تعيـيـن بنـك أبـوظبي التجـاري ش.م.ع، ومصـرف أبـوظبي الإسـلامي ش.م.ع، وبنـك الماريـة المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصـرف الإمارات الإسلامي، وبنـك أبـوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

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