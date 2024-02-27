شركة باركن تُعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنــت شـركـة ("بـاركن" ش.م.ع)، أكبـر مـزود لمرافـق وخدمات مواقف المركبـات المدفوعـة في دبي، عـن نيتهـا المضـي قدما في إجـراء طـرح عـام أولـي
لجـزء مـن أسـهمها العاديـة وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.
أبرز سمات الطرح
ستطرح الشركة 749,700,000 سهما بقيمـة إسـمية قـدرها 0.02 درهـم للسهم الواحـد، وتمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وجميع الأسهم التـي سيتم طرحهـا هـي حـصـص حاليـة مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات ("المساهم البائع") الـذي يحتفـظ بـالحق في تعديل حجـم الطـرح في أي وقـت قبـل نهايـة فتـرة الاكتتاب وفقاً لتقـديره المطلـق، بما يتماشى مع القوانين المعمـول بهـا وبعـد الحصـول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على ألا تقـل نسـبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.
سيتم توفير الطـرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخـرين كجـزء مـن الطـرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحـدة (كمـا هـو موضـح أدناه)؛ وكـذلك للمستثمرين المحترفين خـارج الولايات المتحـدة، بما في ذلك دولـة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه).
. تبـدأ فتـرة الاكتتـاب يـوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ومـن المتوقع أن تنتهـي يـوم الثلاثاء 12 مـارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة؛ وفي يـوم الأربعاء 13 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.
أصـدرت لجنـة الرقابـة الشرعية الداخليـة لـبـنـك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطـرح مـن وجهـة نظـرهم متوافـق مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات العناية الواجبـة للتأكـد مـن تـوافـق الـطـرح مـع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة من المتوقع أن يـتـم قبـول الأسهم للتداول في سوق دبي المـالي ("القبـول") في مـارس 2024.
هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح
سيبلغ رأس مـال الشـركة، كمـا فـي تـاريخ الإدراج ("الإدراج")، 60,000,000 درهـم إمـاراتي مقسمة إلى 3,000,000,000 سـهم مدفوعـة بالكامـل، حيـث تبلـغ القيمـة الاسمية لكـل سهم 0.02 درهم إماراتي.
بعـد اكتمال الطـرح، تعتـزم الشـركة توزيع أرباح نصـف سـنوية على مساهميها في شهري أبريـل وأكتـوبر، باعتبـار توقعـات توزيع الدفعة الأولى مـن توزيعـات الأرباح في أكتوبر 2024 عـن النصـف الأول مـن عـام 2024، وذلـك مـع قيـام المستثمرين بشــراء أسـهم مؤهلـة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن صف الأول من عام 2024.
بالنسبة للسنة الماليـة الكاملـة 2024 ومـا بعـدها، فـإن الحـد الأدنى لتوزيع الأربـاح سـيكون الأعلى بين الخيارين التاليين: (1) 100% مـن الأربـاح السـنوية، و(2) التدفق النقـدي الحـر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
. تخضـع سياسـة توزيـع الأربـاح هـذه لاعتبــارات مجلـس الإدارة ("المجلـس") فيمـا يخـص متطلبـات إدارة النقـد لأعمـال الشـركة في إطـار تغطية نفقـات التشغيل، وتكاليف التمويـل والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
تتوقع الشركة أن يأخـذ مجلس الإدارة في الاعتبـار تغيرات السـوق، والبيئة التشغيلية الحاليـة في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.
وبمناسـبة هـذا الإعـلان، قـال أحـمـد هـاشـم بهروزیان، رئيس مجلس إدارة بـاركن: "أصبحت دبي في ظل قيادتهـا الرشيدة واحـدة مـن الوجهـات العالمية الرائدة في مجالات الأعمـال والابتكـار وأنمـاط الحيـاة. وسيمكننا الطـرح العـام الأولـي مـن اسـتكمال وتسـريع مسارنا نحـو تحقيـق هـذه التطلعـات وتحفيز النجـاح المستقبلي للإمـارة. وبالتوازي مع استمرار نمـو اقتصـاد وعـدد سكان المدينـة، ستنمو شركتنا. ولهـذا أنـا واثـق مـن نـجـاح بـاركـن وقـدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح واحـدة مـن أهـم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم".
مـن جهتـه قـال محمـد عبـدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشـركـة بـاركن: "انطلاقـاً مـن دورهـا المحـوري في تعزيز منظومـة التنقـل في دبي اليـوم ومستقبلا، ستعمل بـاركـن على مواءمـة خـطـط أعمالهـا مـع خطـط النمـو الطموحـة للمدينة. وتشكل التقنيات الرائدة التي تتبناهـا الشـركة، إلى جانب بنيتها التحتيـة الرقميـة القـويـة وفريقهـا الإداري المتمـرس، حجـر الأسـاس الـذي ترتكـز عليـه حلولنـا لتقـديـم خـدمات سلسـة ومستدامة ومبتكرة تثـري تجربـة التنقـل عالميـة المسـتوى في دبي. ومـع دخولنـا هـذه المرحلة الجديدة، نؤكـد التزامنـا بـدفع عجلـة النمـو، وتقديم القيمـة لأصحاب المصلحة، وبلورة مستقبل هذا القطاع".
تفاصيل الطرح العام الأولي
مـن المتوقع أن يبيـع صندوق دبي للاستثمارات مـا نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصـدرة في رأس مـال بـاركن، وهـو مـا يعـادل 749,700,000 سـهما مـع احتفاظ المساهم البـائـع بـالحق في تعديل حجـم الطـرح في أي وقـت قـبـل نهايـة فتـرة الاكتتاب وفقا لتقـديره الخاص بمـا يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
سيتألف الطرح العام الأولي من:
. طرح عـام ("طـرح المستثمرين الأفـراد") للمكتتبـيـن مـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب والمشار إليهم فيما يلي باسم مكتتبي "الشريحة الأولى") و علاوة على ذلك، وكجـزء مـن طـرح المستثمرين المؤهلين، ووفقـا لكـل مـن قـانون الشركات في دولـة الإمارات وقانون دبي، سيتم:
طـرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عـدد مـن الـدول، بمـا فيهـا دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحـة 5 ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية").
حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز")
حجـز 5% مـن أسـهم الطـرح لصندوق المعاشـات والتأمينات الاجتماعيـة للعسكريين المحليين.
ستبدأ فتـرة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحـدة يـوم 5 مـارس 2024، وتستمر لغايـة 12 مـارس 2024، بينمـا تبـدأ فتـرة الاكتتاب للمستثمرين المـؤهلين يـوم 5 مـارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024.
يتم تحديـد سـعر الطـرح للسهم الواحـد ("سـعر الـطـرح") مـن خـلال عمليـة بنـاء سـجل الأوامـر ومـا يليهـا. حيـث يقـوم المستثمرون المشاركون في الطـرح الـخـاص بـالأفراد في دولة الإمارات العربيـة المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.
ومن المتوقع حاليـا إتمام عمليتـي الطـرح وقبـول الإدراج في مـارس 2024، وذلك بناء على أحـوال السـوق وبعـد الحصول على الموافقـات التنظيميـة ذات الصلة في دولة الإمارات.
ووفقاً لاتفاقية الاكتتاب التـي سيتم إبرامهـا بـين الشـركة والمساهم البائع والمـديرين المشتركين لسجل الاكتتـاب قبـل الإدراج ("اتفاقية الاكتتاب")، تخضـع الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفتـرة حـظـر تـداول مـن تـاريخ اتفاقية الاكتتـاب حتـى 180 (مائة وثمانين) يومـاً تقويميـا مـن تـاريخ نشرة الإصـدار. كما تخضع الشركة لفترة حظـر أيضاً على النحو المبين في نشرة الإصـدار.
وسيتم نشر الإدراج ضمناً ("فتـرة الحظر")، مع مراعاة بعـض عمليات النقل المسموح بها على النحو المبين في تفاصيل الطـرح فيمـا يخـص المكتتبين الأفراد في نشـرة اكتتاب باللغـة العربيـة ونسخة مترجمة معتمـدة عنهـا (نشـرة الاكتتاب) وإعـلان الاكتتاب العـام ("إعـلان الاكتتاب العـام") في دولة الإمارات العربية المتحـدة.
أمـا فيمـا يخـص المستثمرين المؤهلين، فستنشـر التفاصيل في مذكرة طرح دوليـة باللغة الإنجليزيـة. وسيتم نشـر نشـرة الاكتتـاب وإعـلان الاكتتاب العـام في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة اليـوم، في حـيـن مـن المتوقـع نشـر مـذكرة الطـرح الدولية في الوقت المناسـب. وستكون مـذكرة الطـرح الدوليـة ونشـرة الاكتتـاب فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة متاحـة علـى .
تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. وتـم تعيين شـركة الإمارات دبي الوطني كابيتـال ش.م.ع، وشـركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنـك إتـش إس بي سـي الشـرق الأوسـط المحـدود كمنسقين عـالميين مشتركين ومـديرين مشترکین لسجلات الاكتتاب.
كمـا تـم تعيـيـن بنـك أبـوظبي التجـاري ش.م.ع، والمجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات المحـدودة (بالاشتراك مع المجموعـة الماليـة هيرميس الإمـارات ذ.م.م) وبنـك أبـو ظبـي الأول ش.م.ع كمـديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
وتـم تعيـيـن بنـك الإمـارات دبي الوطني ش.م.ع ليكـون البنـك الرئيسـي المستلم لطلبـات الاكتتاب.
كمـا تـم تعيـيـن بنـك أبـوظبي التجـاري ش.م.ع، ومصـرف أبـوظبي الإسـلامي ش.م.ع، وبنـك الماريـة المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصـرف الإمارات الإسلامي، وبنـك أبـوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.
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