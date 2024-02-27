"ريبيوتيشين هاوس" تحتل المراكز الثلاثة الاعلى بين المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الذكاء الاصطناعي الدولية

(MENAFN
- Media4pr) (دبي) — احتلت شركة ريبيوتيشن هاوس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة السمعة عبر الإنترنت، المراكز الثلاثة الأولى في التصفيات النهائية من بين 110 مشاركة في فئة أفضل منتج لتحليل المشاعر. يعزز الوصول إلى المركز النهائي المكانة القيادية لشركة ريبيوتيشين هاوس بين نخبة الشركات في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، يعكس التزام الشركة بالابتكار والتميز في مجال الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
تنظم ARCET Global وهي شركة استشارية مختلطة تساعد المؤسسات على التحسن في المجالات الأكثر أهمية لتحقيق النجاح المستدام، جوائز الذكاء الاصطناعي لسلسلة الذكاء الاصطناعي العالمية ،.
وشهدت سلسلة الجوائز شديدة التنافسية مشاركة أكثر من 45 مؤسسة من جميع أنحاء العالم، حيث تم إدراج 21 شركة فقط في القائمة المختصرة من بين 110 مشاركة في المسابقة، وكلها تتنافس على الجوائز المرغوبة. برز المنتج الثوري لشركة ريبيوتيشين هاوس، وهو تطبيق ريبيوتيشين هاوس، بين المنافسين، وأبهر الحكام بقدراته المتقدمة في تحليل المشاعر.
تم تصميم تطبيق ريبيوتيشين هاوس، وهو قمة الإبداع التكنولوجي، لتحديد مشكلات السمعة على الفور، مما يوفر للشركات فرصة قيمة لتحليل وجودها عبر الإنترنت وتعزيزه وإدارته بفعالية. وقد ساهمت مبادرة تحليل المشاعر المتطورة التي يقدمها التطبيق في جعله رائدًا في هذا المجال، وقد حاز على إشادة الخبراء والمهنيين على حدٍ سواء.
أعرب ديما راكيتا، الرئيس التنفيذي لشركة ريبيوتيشين هاوس، عن امتنانه وحماسه لهذا الإنجاز الرائع، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوتنا من قبل سلسلة جوائز دولية للذكاء الاصطناعي للمشاركة، ونحن نشعر بالذهول والتواضع لرؤية منتجنا المبتكر – تطبيق ريبيوتيشين هاوس – إقناع لجنة التحكيم وتأمين مكان بين الثلاثة الأوائل لمبادرات تحليل المشاعر.
وسلط راكيتا الضوء على أهمية هذا التكريم قائلاً: "إن حصولنا على التكريم كأفضل متأهل للتصفيات النهائية في جوائز الذكاء الاصطناعي لسلسلة الذكاء الاصطناعي العالمية هو بمثابة شهادة على الابتكار وتفاني فريقنا من حيث الخبرة. وهو يؤكد من جديد التزامنا بتطوير الحلول المتطورة التي تعالج بشكل فعال التحديات المتطورة في إدارة السمعة عبر الإنترنت.
إن قدرة تطبيق ريبيوتيشين هاوس على تحديد مشكلات السمعة بشكل استباقي وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للتحسين قد وضعت معيارًا جديدًا في الصناعة. باعتبارها أحد المتأهلين للتصفيات النهائية، تعد شركة ريبيوتيشين هاوس بمثابة منارة للتميز، حيث تقود مهمة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز وحماية السمعة عبر الإنترنت.
وبالنظر إلى المستقبل، تظل شركة ريبيوتيشين هاوس ثابتة في التزامها بالابتكار وتلبية الاحتياجات الملحة للعلامات التجارية والشركات والسلطات الحكومية في المشهد المتطور باستمرار لإدارة السمعة عبر الإنترنت. وتلتزم الشركة بتطوير الحلول التي تمكن الشركات من التغلب على تعقيدات العالم الرقمي بثقة ومرونة.
تعرب شركة ريبيوتيشين هاوس عن امتنانها لمنظمي وحكام جوائز الذكاء الاصطناعي لسلسلة الذكاء الاصطناعي العالمية لتقديرهم لعملها الرائد. لا يؤدي هذا الاعتراف إلى تعزيز مكانة ريبيوتيشين هاوس كشركة رائدة عالميًا في مجال إدارة السمعة عبر الإنترنت فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للتقدم المستقبلي في هذه الصناعة.
علق مارك هاميل، الرئيس التنفيذي لشركة ARCET Global: " يتم تنظيم جوائز ومؤتمر AI World Series من قبل ARCET Global، المتخصصين الدوليين في تقديم التقدير للشركات والأفراد. وهذه هي النسخة الأولى من برنامج الجائزة هذا، والذي لاقى إقبالاً هائلاً من المنظمات والخبراء الذين يستخدمون تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي.
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