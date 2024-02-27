الرياض الوجهة الجديدة لجولة الجياد العربية 2024

(MENAFN
- Dark Horse Communications) الدوحة، قطر - 26 فبراير 2024
أعلنت جولة الجياد العربية اليوم عن إضافة العاصمهالرياض كمدينة مستضيفة جديدة لموسم 2024 بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية. تعتبر هذه التوسعه نقطة محورية هامة ذات مستوى رفيع لجولة الجياد العربيه في عامها الاول، مما يعزز وجودها لربط الثقافات والتزامها بإظهار جمال الخيل العربية الفريدة من نوعها.
من المقرر أن تُقام الجولة في وقت لاحق خلال هذا العام، ونحن سعداء بهذه الإضافة وتوجهنا الى العاصمة النابضة بالحياة ، لنشهد إرثها الغني في تربية الخيل العربية الاصيلة ومرابطها الممزوجة بالتراث والطراز العالمي. من خلال استضافة الجولة في العاصمه الرياض، كما يهدف الاتحاد السعودي للفروسية وجولة الجياد العربية إلى تطوير وتحسين مكانة الخيل العربية، بالإضافة إلى توفير فرص تنافسية وجذب جماهير جديدة وتشجيع المزيد من الاستثمار في هذه الرياضة.
وقال السيد/ فالح محمد النصر، رئيس جولة الجياد العربية: "نحن مسرورون ونرحب بالعاصمه الرياض كمدينه مستضيفة جديدة لجولة الجياد العربية . إن إضافة العاصمه الرياض يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق عروض الخيل العربيه على أعلى مستوى، وتوفير الفرص لأصحاب المرابط والمحبين لجمال الخيل في جميع أنحاء العالم."
ستمثل مدينة الرياض وجهة جديدة و مثيرة لجولاتنا العالمية، وستنضم إلى قائمة المدن الرائعة التي تستضيف جولة الجياد العربية خلال عام 2024، مما يوفر للمتنافسين والجماهير تجربة فريدة لا تُنسى.
وقد شكر سمو / الأمير عبد الله بن فهد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية وجمال الخيول في المملكة. كما شكر سموه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على دعمه لرياضة الفروسية.
وقال سموه: "ما نشهده اليوم من نهضة كبيرة في قطاع الفروسية هو نتيجة للدعم غير المحدود من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذان جعلوا من المملكة محور اهتمام للعالم في جميع الرياضات."
ومع استمرار توسع نطاق الجولة، تنضم العاصمه الرياض إلى مجموعة متميزة من المدن المستضيفة التي كانت تشمل مدينة الدوحة، أبوظبي، مسقط، بالإضافة إلى المدن الأوروبية كان، وفالكنسوارد، روما، وباريس.
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