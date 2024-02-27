شراكة فِلس ومؤسسة سوي تفوز بجائزة أفضل مشروع تأثير اجتماعي لعام 2024 في جوائز AIBC أوراسيا

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- Ecology Media) في اعتراف هام بالتكنولوجيا المبتكرة للخير الاجتماعي، تم تكريم الشراكة بين فِلس ومؤسسة سوي بجائزة أفضل مشروع تأثير اجتماعي لعام 2024 في الحفل المرموق لجوائز AIBC أوراسيا. تحتفل هذه الجائزة بالمساهمات الاستثنائية في الابتكار والتكنولوجيا ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي.
تمثل التعاون بين مؤسسة سوي، المعروفة بحلول البلوكتشين المتطورة وتبني الويب 3 على نطاق واسع، وفِلس، منصة رقمية مؤسسية رائدة تمكن الكيانات في أي قطاع من دمج الاستدامة وأفعال المناخ في نموذج أعمالها، قد وضعت معيارًا جديدًا لاستغلال التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية. يركز المشروع على تحقيق أهداف الإمارات لمؤتمر COP28، مسلطًا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
تعليقًا على الجائزة، قال نمير خان، الرئيس التنفيذي لفِلس، "هذا التكريم هو شهادة على التزامنا باستخدام حلول مبتكرة للقضايا العالمية الملحة. تمثل شراكتنا مع مؤسسة سوي كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا قوة للخير، قائدة الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة."
توضح نجاح الشراكة إمكانات البلوكتشين والابتكارات الرقمية في خلق حلول بيئية ذات تأثير كبير، مساهمة بشكل كبير في القتال العالمي ضد تغير المناخ. يتحقق ذلك من خلال استغلال بلوكتشين سوي لتتبع الائتمانات الكربونية في نظام فِلس الإيكولوجي، متماشياً مع أهداف ESG. تم اختيار بلوكتشين سوي المتقدم لسرعته، قابليته للتوسع، وتركيزه على الاستدامة. كما أنه يعزز تجربة المستخدم مع zkLogin من سوي لسهولة الوصول إلى المحفظة الرقمية، ممثلاً خطوة كبيرة نحو حل التحدي
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