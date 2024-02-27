شهادة خبير أسلحة في الـ «إف.بي.آي» تعيد أصابع الاتهام إلى بالدوين في واقعة قتل المصورة

قال خبير في الأسلحة النارية بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) يوم الاثنين إن المسدس الذي كان بحوزة الممثل أليك بالدوين، عندما خرجت منه رصاصة حية قتلت المصورة السينمائية لفيلم (راست) هالينا هتشينز عام 2021، ما كان ليطلق النار وهو في حالة الاستعداد لو لم يضغط بالدوين على الزناد.

وتتناقض شهادة هانا جوتيريز مسؤولة الأسلحة بالفيلم مع شهادة بالدوين الأولية بعد الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة المخرج جويل سوزا.

وكان بالدوين قد شهد بأنه هيأ السلاح لإطلاق النار لكنه لم يضغط على الزناد.

ويقول محامو جوتيريز إنه يجري التضحية بها من أجل تغطية فشل بالدوين في اتباع القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية.

وقال الخبير في (إف.بي.آي) برايس زيجلر في شهادته "ما كان (السلاح) سيطلق النار بدون سحب الزناد وهو في وضع الإطلاق".

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة إيه.بي.سي في ديسمبر كانون الأول 2021، نفى بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار موضحا إن مهمة جوتيريز وآخرين هي ضمان سلامة الأسلحة النارية وعدم استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.

وقرر قاض في ولاية نيو مكسيكو عقد جلسة محاكمة بالدوين في العاشر من يوليو تموز بتهمة القتل غير العمد.