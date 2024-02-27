يقطع ساقيه «المشلولتين» للحصول على أموال التأمين

قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.

وادعى الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاماً أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل، وفقاً لموقع news9live.

ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا مبلغاً من المال ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.

ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل.





