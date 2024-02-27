15 % نمواً متوقعاً للسوق العقاري في دبي

ترسخ الإمارات مكانتها وجهة عالمية للأثرياء، فيما تتوقع ((تيراسيل بروبرتيز)) قفزة 24.6 % في تدفق أصحاب الثروات والملاءة المالية على الدولة بحلول 2025، ما يسهم في الارتقاء بقطاع العقارات فائقة الفخامة، ويحلق بها إلى آفاق جديدة، حيث يتوقع توسع سوق العقارات بشكل عام في دبي بنحو 15% العام الجاري.

وتبوأت دبي المرتبة الخامسة عالمياً، من حيث أكبر عدد من المنازل، التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أو أكثر عام 2023 فيما تشير التوقعات إلى أن المواقع المتميزة في دبي ستشهد زيادة بنحو 5 % في الأسعار خلال 2024.

وتبرز دبي هيلز، ضمن أفضل المناطق المميزة المشجعة على تدفقات الاستثمار، لا سيما بعد أن حقق مشروع ذا إمبريال الفاخر في ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربعة في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. وشهد 2023 انخفاضاً في عدد الوحدات الفخمة وفائقة الفخامة المتوفرة، ضمن المواقع المتميزة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتسجل مستويات قياسية بالنسبة للفلل وشقق البنتهاوس في الإمارات.

ووفقاً لتحليلات خبراء القطاع فإنه يجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العقارات الفاخرة البحث، ضمن المواقع المتميزة، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% عام 2024.

وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل، إنه لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة والتميز، وانعكس ذلك من خلال تدفق أصحاب الملاءة المالية العالية في السنوات الماضية. كما ساهم هؤلاء الأفراد بشكل كبير في الاستثمار في المشهد العقاري في دبي، مما أدى إلى انتعاش السوق والاقتصاد بشكل عام في فترة ما بعد الجائحة. ويمكن للمطورين الذين يركزون على الابتكار وضع معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، من خلال التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم بشكل رئيسي في تحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات.

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