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غارات جوية إسرائيلية في محيط مدينة غزة

2/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية في محيط مدينة غزة.


ولاحقا، قال المراسل إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

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