غارات جوية إسرائيلية في محيط مدينة غزة

غارات جوية إسرائيلية في محيط مدينة غزة
التاريخ
2/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية في محيط مدينة غزة.
ولاحقا، قال المراسل إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
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