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أول تعليق من حماس على حادثة وفاة الطيار الأميركي

2/27/2024 12:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها الداعمة للكيان الصهيوني".


وقدمت الحركة عزاءها لعائلة الطيار الأميركي بوشنل، قائلة إنه خلّد اسمه كمدافع عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني.


واعتبرت حماس أن الحادث الذي أفقد الطيار بوشنل حياته يعبّر عن غضب متنام بين الشعب الأميركي الرافض لسياسة بلاده.

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