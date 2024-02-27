حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد احيانا، كما ويتوقع ان تشهد اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ونوهت أن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

