انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 62 نقطة ليصل إلى 39069 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 20 نقطة ليصل إلى 15976 نقطة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 19 نقطة ليصل إلى عند 5069 نقطة.
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