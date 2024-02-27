مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة الداخلية
التاريخ
2/27/2024 12:08:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة ، المرشحين التالية أسماؤهم التواجد يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 الساعة 12 ظهرا في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الاقصى، لحضور الامتحان التنافسي العملي لوظيفة طابع.
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