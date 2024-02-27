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مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة الداخلية

2/27/2024 12:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات الوظيفية هيئة الخدمة والإدارة العامة ، المرشحين التالية أسماؤهم التواجد يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 الساعة 12 ظهرا في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الاقصى، لحضور الامتحان التنافسي العملي لوظيفة طابع.


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