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صندوق النقد يطالب مجموعة العشرين بالتعاون بشأن المناخ

2/27/2024 12:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود، لكنه أشار إلى أن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعززها إذا تعاونت مع بعضها البعض لمواجهة تغير المناخ وتجنبت القيود التجارية وأقرت مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.
وحثت كريستالينا غورغييفا، التي تشغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعطاء دفعة للسياسات المتعلقة بالإصلاحات، وذلك في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.


وقالت غورغييفا في مدونة نشرت، الاثنين، مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي لمجموعة العشرين إنه مع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1 % في 2024 وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل.
وأضافت غورغييفا، التي ستلقي كلمة أمام المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين عندما يجتمعون في ساو باولو هذا الأسبوع، أن انخفاض النمو العالمي أثر على جميع البلدان، ولكن كانت له آثار "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقالت: "يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الأرصدة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية والحد من ارتفاع الدين العام واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين النمو".

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