النفط يرتفع عالمياً متأثراً بمخاوف بشأن الإمدادات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 82.69 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أي 0.2% إلى 77.73دولارا.
وارتفع الخامان أكثر من 1% عند التسوية يوم الاثنين.
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