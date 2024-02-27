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النفط يرتفع عالمياً متأثراً بمخاوف بشأن الإمدادات

2/27/2024 12:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي بعدما أثارت اضطرابات الشحن مخاوف بشأن الإمدادات.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 82.69 دولارا للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أي 0.2% إلى 77.73دولارا.


وارتفع الخامان أكثر من 1% عند التسوية يوم الاثنين.


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