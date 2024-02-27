الطاقة تطرح عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية

ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

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