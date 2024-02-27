الطاقة تطرح عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عطاء إنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001.
وسيتم تنفيذ المشروع بأسلوب عقد المقاولة "تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية وهو مملوك بالكامل للحكومة.
ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وحددت الوزارة آخر موعد للتقدم للعطاء 27 / 3 / 2024.
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