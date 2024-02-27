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وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي بالتربية

2/27/2024 12:08:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكتابات الوظيفية / هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم المبتعثين من حملة شهادة البكالوريوس لاشغال وظيفة ( معلم ) ، التواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى، يوم الأحد الموافق 2024/3/3 ، حسب الأوقات المحددة أدناه لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني .
كما أعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة .




















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