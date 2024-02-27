وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي بالتربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع إدارة تقييم الكتابات الوظيفية / هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم المبتعثين من حملة شهادة البكالوريوس لاشغال وظيفة ( معلم ) ، التواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور - شارع الأقصى، يوم الأحد الموافق 2024/3/3 ، حسب الأوقات المحددة أدناه لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني .
كما أعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة .
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