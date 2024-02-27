التربية النيابية تناقش تحديات تواجه جامعات حكومية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة مشاكل وتحديات مالية وأكاديمية تواجه جامعة البلقاء التطبيقية والأردنية والألمانية والهاشمية، من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية.
وتقوم اللجنة الإدارية النيابية خلال زيارتها إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بالاطلاع على الواقع الإداري للمستشفى.
فيما تزور لجنة الخدمات العامة والنقل، هيئة تنظيم الطيران المدني، للاطلاع على الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال الطيران المدني.
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