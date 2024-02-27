Tuesday, 27 February 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية النيابية تناقش تحديات تواجه جامعات حكومية اليوم

2/27/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة مشاكل وتحديات مالية وأكاديمية تواجه جامعة البلقاء التطبيقية والأردنية والألمانية والهاشمية، من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية.


وتقوم اللجنة الإدارية النيابية خلال زيارتها إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بالاطلاع على الواقع الإداري للمستشفى.


فيما تزور لجنة الخدمات العامة والنقل، هيئة تنظيم الطيران المدني، للاطلاع على الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال الطيران المدني.


MENAFN27022024000208011052ID1107903090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث